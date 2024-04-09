Конкуренция на чемпионате Европы была очень сильной, однако, мы были нацелены только на победу, и смогли достичь своей цели.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам член юниорской сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Али Нифталиев.

Напомним, юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на чемпионате Европы в городе Гимарайнш (Португалия) золотую медаль. Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на соревнованиях "серебро".

"Хотим выразить глубокую признательность тренеру Абдулле Гасымову, а также главному тренеру сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимиру Шуликину. Если бы не их работа, мы не смогли достичь такого результата", - добавил Али Нифталиев.

По словам Аян Шабановой и Самиры Гусейновой, они остались довольны результатом.

"Наше выступление на чемпионате Европы прошло успешно, мы заняли второе место. Долго готовились к чемпионату, всё это, конечно, требовало усиленных тренировок. Конкуренция была на очень высоком уровне, были сильные гимнастки из Грузии, Германии. Мы смогли сконцентрироваться на своей программе, выполнили её хорошо, спокойно", - сказала Аян Шабанова.

Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

Также на чемпионате Европы член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль.Сборная по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачёте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!