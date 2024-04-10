Тухель — о концовке сезона с «Баварией»

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о своём будущем в качестве наставника мюнхенского клуба. Напомним, ранее стало известно, что по завершении сезона Тухель покинет пост главного тренера немецкого клуба, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я всегда отдаю все силы команде, которую тренирую. Я счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я буду отдавать все силы "Баварии" до последнего матча, и меня устраивает это решение. В конце концов, это всего лишь футбол. Я и мой тренерский штаб - наши самые суровые критики. Мы доведём дело до конца. Это то, о чём мы договорились, и я остаюсь при своём мнении", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским "Арсеналом", и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему "Байеру" 16 очков.

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