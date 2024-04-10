Лига чемпионов УЕФА: результативная ничья в матче между "Реалом" и "Манчестер Сити"

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Реалом" и английским "Манчестер Сити" завершился вничью со счетом 3:3. Встреча пошла- в Мадриде, передает Day.Az.

"Манчестер Сити" вышел вперед уже на 2-й минуте благодаря голу Бернарду Силвы, однако "Реал" смог отыграться на 12-й минуте за счет автогола Рубена Диаша. Вскоре хозяева поля вновь оказались впереди после гола Родриго.

Во втором тайме "Манчестер Сити" сравнял счет на 66-й минуте за счет гола Фила Фодена, а затем вышел вперед на 71-й минуте благодаря голу Йошко Гвардиола. "Реал" сумел избежать поражения, отыгравшись на 79-й минуте голом Федерико Вальверде.

В другом матче вечера английский "Арсенал" сыграл вничью со "Баварией" со счетом 2:2 дома. Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76) забили голы за хозяев, а за "Баварию" отличились Серж Гнабри (18) и Харри Кейн (32, с пенальти).

Ответные матчи в этих противостояниях запланированы на 17 апреля.

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