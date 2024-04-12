Гянджа станет спортивной столицей СНГ

На проходящем 12 апреля 2024 года в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ определены спортивные столицы Содружества Независимых Государств на ближайшие два года.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на официальный сайт Исполнительного Комитета СНГ, в 2025 году статус Спортивной столицы Содружества получит город Гянджа (Азербайджанская Республика), в 2026 году спортивным центром СНГ станет город Алматы (Республика Казахстан).

Ожидается, что придание статуса Спортивной столицы Содружества городам Гянджа и Алматы позволит ярко раскрыть их спортивный потенциал на пространстве СНГ, расширит возможности для приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом, привлечения дополнительного ресурсного обеспечения, в том числе для инфраструктурного совершенствования городов, а также создаст условия для нового качественного уровня сотрудничества государств - участников Содружества в области физической культуры и спорта, основывающегося на богатой и разнообразной палитре спортивных и гуманитарных мероприятий.

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