Нидерладнский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Китая "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гонка прошла в воскресенье, 21 апреля, на Международном автодроме в Шанхае. Второе время показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, проигравший победителю больше 13 секунд. На третьем месте финишировал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес - он уступил голландцу больше 18 секунд.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Майами, США. Соревнования пройдут с 3 по 5 мая.

Ферстапеен выиграл четвертую гонку из пяти проведенных в нынешнем сезоне. Он уверенно возглавляет личный зачет пилотов "Формулы-1".

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