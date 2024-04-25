В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку стартовали соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования пойдут в течение двух дней - 25-26 апреля, в них принимает участие 71 гимнаст.

Участниками соревнований являются воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Спортсмены борются за медали соревнований в составе женских пар (возрастная категория "малыши" (2009-2018 годов рождения) и "дети" (2008-2013 г.р)); мужских пар ("взрослые" (2009 г.р. и старше)); смешанных пар ("взрослые" (2009 г.р. и старше)); женских групп ("дети" (2008-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2006-2012 г.р.), "юниоры" (2005-2010 г.р), "взрослые" (2009 г.р. и старше)) и мужских групп ("пре-юниоры" (2006-2012 г.р.), "взрослые" (2009 г.р. и старше)).

Гимнасты демонстрируют балансовые, темповые и смешанные упражнения.

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