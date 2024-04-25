На предстоящих Кубках мира по акробатической гимнастике планируем занять лидирующие позиции

На предстоящих этапах Кубка мира по акробатической гимнастике планируем занять лидирующие позиции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член сборной Азербайджана по акробатической гимнастике, спортсмен Мурад Рафиев, принимающий участие в соревнованиях 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Отметим, что Мурад Рафиев вместе с Даниэлем Аббасовым выступает в составе мужской пары.

"На текущий момент соревнований мы успешно продемонстрировали балансовое упражнение, далее нам предстоит выполнить темповые и смешанные упражнения. Совсем скоро нас ждет участие в трех этапах Кубка мира. Мы активно готовимся, прикладывая все силы для достижения хорошего результата, поэтому проходящие первенство Азербайджана и чемпионат Баку для нас являются важными также с точки зрения подготовки. На Кубках мира планируем занять первое место. Это будет не так легко, у нас серьезные соперники - гимнасты из Казахстана, Великобритании, Португалии, однако мы приложим все свои силы", - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля проходят соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Участниками соревнований являются воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

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