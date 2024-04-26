На афинском стадионе олимпийский огонь передадут организаторам летних Игр-2024 в Париже

Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже передадут их организаторам на торжественной церемонии на афинском стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Как сообщает Day.Az, огонь был зажжен 15 апреля от солнечных лучей с помощью параболического зеркала в Древней Олимпии во время генеральной репетиции действа. 16 апреля повторить это не удалось из-за сильной облачности, поэтому для зажжения факела эстафеты олимпийского огня использовался огонь, "спустившийся на землю" во время генеральной репетиции и сохраненный в специальном светильнике. С античного стадиона стартовала 11-дневная эстафета по Греции.

В эстафете огня по Греции задействованы 600 факелоносцев, он уже преодолел более 5 тыс. км по греческой территории, побывал на некоторых крупных островах, в десятках городов и на многих важных археологических площадках страны. В пятницу у эстафеты последний отрезок - города Коринф, Мегара, Марафон, храм Посейдона на мысе Сунио (столичная область Аттика) и афинский стадион "Панатинаикос".

Огонь на стадион внесет греческая легкоатлетка Андигони Дризмбиоти, ставшая в 2022 году двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанциях 20 и 35 км. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2023 года. Последним факелоносцем, который пробежит по дорожке на стадионе, станет капитан греческой мужской команды по водному поло Иоаннис Фунтулис (Фаунтулис), участвовавший в ее составе в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов и завоевавший вместе с товарищами по команде серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Перед финалом эстафеты на стадионе пройдет музыкально-гимнастическое представление с участием танцоров и учащихся греко-французской школы. Вокальный ансамбль "Корес" в сопровождении Национального симфонического оркестра Греческого радио и телевидения исполнит Олимпийский гимн, и будет поднят Олимпийский флаг. Затем прозвучат национальные гимны Франции и Греции и будут подняты их национальные флаги. Эти гимны исполнит греко-французская певица Нана Мускури (Мусхури), посол доброй воли ЮНИСЕФ. Группа жриц и куросов (древнегреческих юношей) покажут хореографическую композицию, после чего с приветствиями выступят президент Национального олимпийского комитета Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член Международного олимпийского комитета Спирос Капралос и руководитель оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге. В заключение церемонии факел с олимпийским огнем будет передан верховной жрицей Марией Мина Капралосу, а тот вручит его Эстанге.

Огонь Олимпийских игр "переночует" в посольстве Франции в греческой столице, а в субботу отправится во Францию на борту парусника "Белем", признанного в этой стране историческим памятником. Парусник уже находится в порту Пирей, где в субботу состоится небольшая торжественная церемония его проводов. Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что около 150 тыс. человек будут участвовать в церемонии его встречи в старом порту Марселя.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр-2024 26 июля. Олимпиада будет проходить в Париже по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов на Играх установлены ограничения. На Олимпиаде они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

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