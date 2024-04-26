Будем бороться за первое место на чемпионате мира по акробатической гимнастике

Мы должны выиграть чемпионат мира по акробатической гимнастике, который в сентябре пройдет в Португалии, будем бороться за первое место.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали журналистам члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике, спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, принявшие участие в соревнованиях 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, отметили, что до чемпионата мира примут участие в трех этапах Кубка мира.

"Подготовка к предстоящим этапам Кубка мира проходит в плановом режиме. Соперники будут сильные, мы должны постараться, как в прошлом сезоне, завоевать "золото", - сказал Агасиф Рагимов.

По словам Разии Сеидли, на первенстве Азербайджана и чемпионате Баку они выполнили программу хорошо.

"По сравнению с прошлым сезоном в программу внесены незначительные изменения, она немного усложнена. Надеемся, что покажем высокий результат на международных стартах, и вернемся на Родину с золотыми медалями", - добавила она.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля прошли соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Участниками соревнований стали воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

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