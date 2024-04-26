Программу выполнили лучше, чем на тренировках – азербайджанская гимнастка
Программу на соревнованиях выполнили даже лучше, чем на тренировках.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам азербайджанская гимнастка София Бабаева, которая в составе женской группы завоевала "золото" 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры".
В состав женской группы, наряду с Софией Бабаевой, вошли Диана Мамедова и Фируза Гасымзаде.
"Поначалу мы немного волновались, но справились со своими эмоциями и показали хороший результат. Счастливы, что достигли своей цели. В этом сезоне нас ожидают международные старты, поэтому много тренируемся. Надеемся, что эта победа станет началом наших успехов в текущем сезоне", - сказала София Бабаева.
Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля прошли соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.
Участниками соревнований стали воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.
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