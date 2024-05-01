https://news.day.az/sport/1656817.html Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку
Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку
Азербайджанские грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщили Day.Az в среду в Федерации гимнастики Азербайджана.
Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде выступят в индивидуальной программе среди сеньорок.
Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике пройдет 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. Соревнования будут отличаться новым форматом. В Кубке Европы по художественной гимнастике примут участие представительницы 37 стран мира.
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