Мне нравится атмосфера на соревнованиях в Баку

Мне нравится атмосфера, которая царит на соревнованиях в Баку.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Чехии Никола Новакова.

"Атмосфера на Кубке Европы в Баку замечательная, здесь красиво, гимнастическая арена потрясающая. Первые два упражнения я выполнила неплохо, теперь немного отдохну и буду готовиться к выступлению с булавами и лентой. В программы я добавила новые элементы, надеюсь все получится", - подчеркнула грация, которая во второй раз приезжает в столицу Азербайджана на соревнования.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют - в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" - спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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