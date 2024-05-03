Кубок Европы по художественной гимнастике – это хорошая подготовка перед Олимпиадой

Формат Кубка Европы по художественной гимнастике - интересный, это хорошая подготовка перед Олимпийскими играми.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, грация из Италии Милена Балдассарри.

"В Кубке участвует много гимнасток, и состав очень сильный. Соревнования вызывают интерес", - сказала она.

Милена Балдассарри отметила, что каждый раз, когда она приезжает в Баку, ее переполняют эмоции.

"Счастлива вновь находиться здесь, потому что в Баку мне нравятся и зал, и город, и люди. Ощущаю, что и ко мне здесь относятся с любовью, слышу, как публика на трибунах приветствует, поддерживает. Приятно, что меня так встречают", - сказала она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют - в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" - спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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