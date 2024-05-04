В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Программу второго дня Кубка Европы открыли квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях. Команды представляют два упражнения - программу с пятью обручами и композицию с тремя лентами и двумя мячами. По итогам этих соревнований определятся победитель и призеры в многоборье, а также финалисты по отдельным предметам.

Затем состоится финал в индивидуальном многоборье среди сеньорок. Финал пройдет по новым правилам в формате кросс-баттлов. Напомним, что в финале многоборья выступят азербайджанские грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде.

После этого на соревновательный ковер выйдут юниорки. Квалификационные соревнования среди юниорок пройдут по четырем видам - упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. По завершению квалификации определятся финалистки и медалистки в командном зачете.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" - Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!