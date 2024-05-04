Азербайджан выиграл бронзу на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку

Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат команды в многоборье составил 71.550 балла (сумма за два упражнения - с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами).

Первое место в многоборье заняла команда Израиля с результатом 73.550 балла. На второй позиции расположилась сборная Италии, ее результат составил 71.700 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" - Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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