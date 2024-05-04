Кубок Европы в Баку: Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в два финала

Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в два финала Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend. Команда вышла в финал упражнений с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами.

В квалификации программы упражнений с пятью обручами команда Азербайджана заняла четвертую позицию с результатом 37.550 балла. В финал данной программы также вышли команды, представляющие Израиль (38.400 балла), Болгарию (37.750 балла), Италию (37.700 балла), Венгрию (33.350 балла), Румынию (28.200 балла), Грузию (25.100 балла) и Республику Корея (21.350 балла).

В квалификации программы упражнений с тремя лентами и двумя мячами команда Азербайджана заняла второе место с результатом 34.000 балла.

В финал данной программы также вышли команды из Израиля (35.150 балла), Италии (34.000 балла), Венгрии (30.700 балла), Болгарии (29.150 балла), Грузии (23.650 балла), Румынии (20.200 балла) и Республики Корея (11.250 балла).

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" - Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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