https://news.day.az/sport/1659432.html Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Лесото подписан меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Лесото подписан меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Между Федерациями гимнастики Азербайджана и Лесото подписан меморандум о взаимопонимании, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Меморандум подписан с целью развития и пропаганды гимнастики.
Меморандум подписали генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и президент Федерации гимнастики Лесото Хеола Макутиоано.
Данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между федерациями.
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