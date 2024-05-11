Азербайджанский паратхэквондист стал чемпионом Европы

Азербайджанский паратаэквондист Имамеддин Халилов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Сербии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета Азербайджана.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, в финале победил своего соперника, представителя Турции, и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Следует напомнить, что это уже вторая победа азербайджанского спортсмена на первенстве континента: в прошлом году Имамеддин Халилов стал лучшим на чемпионате Европы по паратаэквондо, который проходил в Роттердаме (Нидерланды).

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