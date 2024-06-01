На Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига) состоялось торжественное открытие 2-го Бакинского международного "Challenge" по "Гимнастике для всех", сообщает в субботу Day.Az.

Перед официальным открытием прошло шествие команд-участниц мероприятия, которое стартовало от Бакинского дворца спорта и завершилось на площади за Кукольным театром.

Шествие команд приковало внимание жителей Баку и гостей города яркими, необычными костюмами участников и, конечно, улыбками, которыми участники делились с каждым, кто встречался им на пути.

На открытии фестиваля вице-президент Национального олимпийского и спортивного комитета Камеруна, член Совета Африканской конфедерации бадминтона Одет Эсембе Энгулу, поприветствовав всех участников, пожелала им больших успехов и удачи. Одет Эсембе Энгулу отметила, что международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" - это, прежде всего, олицетворение дружбы.

В своем выступлении заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева отметила, что во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" участвуют около тысячи гимнастов из четырёх стран.

Мариана Василева выразила уверенность, что прекрасные выступления команд подарят зрителям настоящий праздник. Было отмечено, что "Гимнастика для всех" развивается 28 регионах Азербайджана.

Далее на мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. После официального открытия начались выступления команд. Каждая команда представила номер, в котором гармонично были соединены как гимнастические, так и танцевальные элементы. Мероприятие собрало большую зрительскую аудиторию, которая с интересом наблюдала за выступлениями команд. Особый восторг у публики вызывали выступления участников старше 50 лет. Зрители были поражены тем, с какой легкостью, задором и энергией участники "50+" выполняют программы. Выступления каждой команды сопровождались бурными аплодисментами.

Отметим, что 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" проходит первого и второго июня. Участники выступают в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет. Этот гимнастический праздник объединяет людей вне независимости от возраста и уровня физической подготовки. Мероприятие, создающее настоящую фестивальную атмосферу, запомнится мастер-классами, красочными шествиями команд и развлекательными программами, которые придутся по вкусу представителям всех возрастных групп. "Гимнастика для всех" является не соревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире. "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.

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