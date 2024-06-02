Моуринью возглавил турецкий футбольный клуб "Фенербахче"

Португалец Жозе Моуринью стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Об этом сообщила пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сроки контракта не разглашаются. Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что руководство клуба предложил специалисту двухлетний контракт. Презентация тренера пройдет позднее в воскресенье, начало мероприятия - 19:00 мск.

"Добро пожаловать в "Фенербахче", Особенный", - говорится в сообщении клуба.

Моуринью 61 год, последним его местом работы была итальянская "Рома", которую он возглавлял с мая 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальца команда стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций в сезоне-2021/22. В следующем сезоне клуб дошел до финала Лиги Европы, в котором проиграл испанской "Севилье" (1:1, 1:4 после серии пенальти).

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту" (2002-2004), итальянский "Интер" (2008-2010), английские "Челси" (2004-2007, 2013-2015), "Манчестер Юнайтед" (2016-2018) и "Тоттенхэм" (2019-2021), испанский "Реал" (2010-2013). Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал кубок и суперкубок страны. С "Манчестер Юнайтед" португалец выиграл Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов - с "Порту" (2004) и "Интером" (2010), обладателем Кубка УЕФА (2003), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

По итогам сезона-2023/24 "Фенербахче" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Победителем национального первенства стал "Галатасарай", опередивший ближайшего конкурента на три очка.

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