В Габале стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике

В Габалинском олимпийском спортивном комплексе 9 июля стартовал 8-ой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях принимают участие гимнастки, представляющие секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

Участницы выступят в индивидуальных программах в соревновании в возрастной категории "малыши" (2016, 2015, 2014 г.р.), "юниорки" (2013, 2012, 2011 г.р.), "пре-юниорки" (2009-2010 г.р.). Что касается групповых упражнений, то тут состязания пройдут в возрастных категориях "малыши" (2014-2016 г.р.) и "юниорки" (2012-2013 г.р.).

Турнир обещает быть насыщенным и интересным, предоставляя участникам возможность продемонстрировать свое мастерство и подготовку на высоком уровне.

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