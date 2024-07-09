Я буду и дальше стараться занимать первые места.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала гимнастка Айла Ахмедлы, представительница Абшеронского спортивного комплекса, занявшая первое место на 8-м Кубке регионов среди гимнасток 2013 года рождения.

"Готовилась к этому соревнованию несколько месяцев. Выражаю благодарность тренерам Айгюль Бабашовой и Лейле Баладжаевой. У меня были достойные соперницы, моей целью было занять первое место, и у меня это получилось. Я буду и дальше стараться занимать первые места на различных соревнованиях", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

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