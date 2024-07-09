Гимнастика активно развивается во всех регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказала тренер по художественной гимнастике Олимпийских комплексов Габалы и Огуза Айтадж Сулейманлы.

"Соревнование в Габале способствует развитию гимнастики в регионах страны. Нашей основной целью является привитие детям любви к этому виду спорта. Такие соревнования играют в этом важную роль. В Габалу приехали команды из различных регионов, что дает возможность показать свои способности и привлечь внимание тренеров сборной. Значение Кубка регионов невозможно переоценить. Гимнастика активно развивается во всех регионах страны, и мы очень рады видеть этот положительный прогресс. Нам очень приятно видеть такое большое внимание к турниру. Многие родители приехали сюда, чтобы поддержать своих детей. В Габале и Огузе секция художественной гимнастики существует уже два года, и наши воспитанницы стараются выступить как можно лучше", - сказала Сулейманлы.

Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе прошел 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

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