Аргентинский футболист рассказал о потасовке с французами на ОИ-24

Футболист сборной Аргентины Николас Отаменди заявил, что в потасовке после матча 1/4 финала Олимпиады виноваты игроки сборной Франции, передает Day.Az со ссылкой на Mundo Albiceleste.

"Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей. Они хотели отпраздновать это событие прямо у них на глазах", - сказал Отаменди.

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