Turkish Airlines чествовали олимпийских чемпионов Азербайджана

Turkish Airlines чествует азербайджанских олимпийских чемпионов.

Как передает Day.Az, авиакомпания поздравила находившихся на борту Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева прямо на рейсе.

Как сообщалось ранее, азербайджанские дзюдоисты, одержавшие историческую победу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернулись на родину.

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