https://news.day.az/sport/1679622.html Turkish Airlines чествовали олимпийских чемпионов Азербайджана - прямо на рейсе - ВИДЕО
Turkish Airlines чествовали олимпийских чемпионов Азербайджана - прямо на рейсе - ВИДЕО
Turkish Airlines чествует азербайджанских олимпийских чемпионов.
Как передает Day.Az, авиакомпания поздравила находившихся на борту Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева прямо на рейсе.
Как сообщалось ранее, азербайджанские дзюдоисты, одержавшие историческую победу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернулись на родину.
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