Индийская спортсменка лишилась медали Олимпиады из-за перевеса

Индийскую спортсменку Винеш Пхогат дисквалифицировали перед финалом олимпийского турнира по вольной борьбе, передает Day.Az со ссылкой на официальный релиз оргкомитета Олимпиады.

Во время взвешивания обнаружилось, что спортсменка весит больше допустимых для ее категории 50 кг. В финале Пхогат должна была побороться за золотую медаль с американкой Сарой Хильдебрандт, однако из-за дисквалификации она не получит никакой медали.

Вес индийской спортсменки немного увеличился, когда она восстанавливала силы после первых трех схваток. За ночь ей удалось скинуть 2 кг. Однако этого оказалось недостаточно: на взвешивании у нее обнаружили перевес в 100 граммов.

В ночь перед взвешиванием спортсменка не спала. Она занималась бегом, прыжками и ездой на велосипеде в попытках сбросить вес. На утро она почувствовала головокружение из-за обезвоживания. Ее госпитализировали в медицинский центр в Олимпийской деревне.

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