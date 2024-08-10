Американский спортсмен рассказал о плохом качестве медалей Олимпиады-2024

Скейтбордист Найджа Хьюстон, представляющий сборную США, заявил о том, что медали на Олимпийских играх в Париже плохого качества. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Медали великолепные, когда совершенно новые. После того, как я дал друзьям поносить ее на выходные, она стала выглядеть хуже. Очевидно, они не такого высокого качества", - написал Хьюстон.

Хьюстон стал бронзовым призером в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит".

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

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