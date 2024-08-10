https://news.day.az/sport/1681060.html Американский спортсмен рассказал о плохом качестве медалей Олимпиады-2024 Скейтбордист Найджа Хьюстон, представляющий сборную США, заявил о том, что медали на Олимпийских играх в Париже плохого качества. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru."Медали великолепные, когда совершенно новые.Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.
Американский спортсмен рассказал о плохом качестве медалей Олимпиады-2024
Скейтбордист Найджа Хьюстон, представляющий сборную США, заявил о том, что медали на Олимпийских играх в Париже плохого качества. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Медали великолепные, когда совершенно новые. После того, как я дал друзьям поносить ее на выходные, она стала выглядеть хуже. Очевидно, они не такого высокого качества", - написал Хьюстон.
Хьюстон стал бронзовым призером в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит".
Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.
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