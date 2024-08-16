Польша претендует на Олимпиаду 2040 или 2044 года

Польша намерена претендовать на проведение в стране Олимпийских игр в 2040 или 2044 году.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

"Принимая во внимание предварительные решения и заявления Международного олимпийского комитета, мы можем говорить о 2040 или 2044 годе", - приводит слова Туска интернет-портал interia.pl.

"Жизнь покажет, реальна ли эта цель", - заявил глава правительства, добавив, что сделает все, что в его силах, чтобы ее достичь.

Отметим, что недавно зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

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