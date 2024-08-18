Месси потребовал €50 тыс. с экоактивистов

Аргентинский футболист Лионель Месси требует €50 тыс. с активистов из испанской экологической организации Futuro Vegetal, которые облили краской фасад особняка игрока на острове Ивиса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета El Mundo.

Инцидент произошел 6 августа.

Ранее сторонники Futuro Vegetal неоднократно устраивали акции в Испании. Они нарушали работу столичного аэропорта, блокировали движение на дорогах Мадрида, обливали краской здание парламента королевства. В 2022 году двое активистов также приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.

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