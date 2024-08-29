Омерзительная провокация против Азербайджана на открытии Паралимпиады в Париже

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокации против Азербайджана на открытии Паралимпиады в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Вчера вечером в Париже состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Организаторы и в этот раз не удержались от провокации в отношении нашей страны и спортсменов.

В ходе трансляции церемонии комментаторы не представили Азербайджан вообще. Они ни разу не назвали страну, которую показывают зрителям в кадре! Будто и не было азербайджанских спортсменов вовсе!

Это же Паралимпиада! Все ее участники - люди с непростой историей, настоящие герои! А то, что делают французы, - просто омерзительно!

Свобода, равенство и братство, ага, как же.