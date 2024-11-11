Двойное азербайджанское дерби на ЧЕ

В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре несколько азербайджанских шахматистов сыграли между собой: партия Рауфа Мамедова и Вугара Асадли завершилась вничью.

Также за доской встретились Васиф Дурарбейли и Хазар Бабазаде. Итогом стал мирный ход.

После трех туров по 2,5 очка набрали Р.Мамедов, Айдын Сулейманлы, В.Асадли, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурадлы и Ахмед Ахмедзаде, которые на полбалла отстают от группы лидеров.

Отметим, что в чемпионате принимают участие 395 игроков, включая 125 гроссмейстеров. По результатам ЧЕ будут распределены 20 путевок на Кубок мира.