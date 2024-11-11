https://news.day.az/sport/1705877.html Двойное азербайджанское дерби на ЧЕ В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре несколько азербайджанских шахматистов сыграли между собой: партия Рауфа Мамедова и Вугара Асадли завершилась вничью. Также за доской встретились Васиф Дурарбейли и Хазар Бабазаде. Итогом стал мирный ход.
Также за доской встретились Васиф Дурарбейли и Хазар Бабазаде. Итогом стал мирный ход.
Двойное азербайджанское дерби на ЧЕ
В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре несколько азербайджанских шахматистов сыграли между собой: партия Рауфа Мамедова и Вугара Асадли завершилась вничью.
Также за доской встретились Васиф Дурарбейли и Хазар Бабазаде. Итогом стал мирный ход.
После трех туров по 2,5 очка набрали Р.Мамедов, Айдын Сулейманлы, В.Асадли, Эльтадж Сафарли, Магомед Мурадлы и Ахмед Ахмедзаде, которые на полбалла отстают от группы лидеров.
Отметим, что в чемпионате принимают участие 395 игроков, включая 125 гроссмейстеров. По результатам ЧЕ будут распределены 20 путевок на Кубок мира.
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