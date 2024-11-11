"Туран Товуз" расстался с Джавидом Гусейновым

"Туран Товуз" официально попрощался со своим тренером Джавидом Гусейновым.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил представитель региона.

Сообщается, что контракт с Гусейновым был расторгнут по обоюдному согласию.

Ожидается, что сегодня он подпишет официальный контракт с "Сабаилом".