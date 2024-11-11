https://news.day.az/sport/1706147.html "Туран Товуз" расстался с Джавидом Гусейновым "Туран Товуз" официально попрощался со своим тренером Джавидом Гусейновым. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил представитель региона. Сообщается, что контракт с Гусейновым был расторгнут по обоюдному согласию. Ожидается, что сегодня он подпишет официальный контракт с "Сабаилом".
"Туран Товуз" расстался с Джавидом Гусейновым
"Туран Товуз" официально попрощался со своим тренером Джавидом Гусейновым.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил представитель региона.
Сообщается, что контракт с Гусейновым был расторгнут по обоюдному согласию.
Ожидается, что сегодня он подпишет официальный контракт с "Сабаилом".
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