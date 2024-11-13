Объявлены судьи матча Азербайджан - Эстония

Объявлены назначения судей на матч пятого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана сыграет со сборной Эстонии 16 ноября в Габале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу, которая пройдет на Габалинском городском стадионе, будет обслуживать бригада судей из Шотландии.

16 ноября

Азербайджан - Эстония

Судья: Джон Битон

Помощники судьи: Дэниел Макфарлейн, Дэвид МакГичи

Четвертый судья: Мэттью МакДермид

VAR: Эндрю Даллас

AVAR: Николас Уолш

(все из Шотландии)

Судья-инспектор: Альбано Янку (Албания).

Представитель УЕФА: Ева Гаевска (Польша)

Габалинский городской стадион. 18:00