Объявлены судьи матча Азербайджан - Эстония

Объявлены назначения судей на матч пятого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана сыграет со сборной Эстонии 16 ноября в Габале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу, которая пройдет на Габалинском городском стадионе, будет обслуживать бригада судей из Шотландии.

16 ноября
Азербайджан - Эстония
Судья: Джон Битон
Помощники судьи: Дэниел Макфарлейн, Дэвид МакГичи
Четвертый судья: Мэттью МакДермид
VAR: Эндрю Даллас
AVAR: Николас Уолш
(все из Шотландии)
Судья-инспектор: Альбано Янку (Албания).
Представитель УЕФА: Ева Гаевска (Польша)
Габалинский городской стадион. 18:00