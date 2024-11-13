https://news.day.az/sport/1706702.html Объявлены судьи матча Азербайджан - Эстония Объявлены назначения судей на матч пятого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана сыграет со сборной Эстонии 16 ноября в Габале. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу, которая пройдет на Габалинском городском стадионе, будет обслуживать бригада судей из Шотландии. 16 ноября Азербайджан - Эстония
16 ноября
Объявлены судьи матча Азербайджан - Эстония
Объявлены назначения судей на матч пятого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана сыграет со сборной Эстонии 16 ноября в Габале.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встречу, которая пройдет на Габалинском городском стадионе, будет обслуживать бригада судей из Шотландии.
16 ноября
Азербайджан - Эстония
Судья: Джон Битон
Помощники судьи: Дэниел Макфарлейн, Дэвид МакГичи
Четвертый судья: Мэттью МакДермид
VAR: Эндрю Даллас
AVAR: Николас Уолш
(все из Шотландии)
Судья-инспектор: Альбано Янку (Албания).
Представитель УЕФА: Ева Гаевска (Польша)
Габалинский городской стадион. 18:00
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