"Главная цель - остаться в Премьер-лиге"

"Думаю, мы справимся с трудной миссией".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил журналистам Джавид Гусейнов, назначенный новым главным тренером "Сабаила".

"Работать в такой команде, как "Сабаил", - мечта каждого тренера. Я рад приехать сюда. Реальность такова, что положение нашей команды в турнирной таблице не внушает оптимизма. Поэтому главной целью будет остаться в Премьер-лиге. Думаю, что благодаря боевому коллективу мы выполним поставленную передо мной задачу. Когда мне поступило это предложение, я поговорил с некоторыми людьми. Я действительно увидел, что в команде много талантливых игроков. Когда я, работая помощником тренера в "Туран Товуз", анализировал "Сабаила" как соперника, то чувствовал, что потенциал команды высок", - отметил он.

Отметим, что Джавид Гусейнов сменил Шахина Диниева.