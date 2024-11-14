Сегодня стартует очередной тур Лиги наций УЕФА. Сборная Азербайджана постарается набрать свои первые очки в 5-м туре 1-й группы Лиги С 16 ноября в игре с Эстонией, занимающей третье место.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет преимущества аутсайдеров в сравнительной статистике.

Эстонцы, завоевавшие в домашней игре с нашей командой 3 очка, не имели преимущества в количестве забитых мячей (3 гола), но пропустили на 3 гола (8) меньше, чем наша команда (11). Наш соперник забил 3 гола из 3 в ворота нашей сборной и не смог найти путь к воротам фаворитов группы. Хотя Азербайджан пока не нашел формулы, как набрать очки в поединках с соперниками, но каждого из них он приглашал на центр поля.

Команды забивают по-разному. Игроки обеих команд забили 1 гол из 3 левой ногой, остальные 2 гола наши футболисты забили головой, а наши соперники - правой. Эстонцы забили один из своих мячей из-за пределов штрафной.

Эстонцы обладают самым слабым владением мячом в Европе - 38,8 процента. Азербайджан с 49 процентами находится в середине списка.

Несмотря на неудачные результаты и отсутствие очков, сборная Азербайджана имеет 11-й показатель среди 54 стран Европы по количеству атак - 161. Сборная Эстонии атаковала 112 раз.

Сборная Азербайджана имеет почти двукратное преимущество по количеству ударов по воротам. В нашей команде это число составляет 47, у гостей - 25. Эстонцы в этом отношении одни из самых слабых в Европе. В нашей команде 18 ударов были пробиты в створ ворот, 17 не попали в створ и 12 были заблокированы. 8 ударов соперника попали в ворота, 12 прошли мимо и 5 были заблокированы.

Эстонцы пробили в 4 матчах 35 свободных удара. Наша команда занимает 7-е место на континенте с 65 свободными ударами.

Наша сборная 21 раз подала угловые. Наш соперник в этом плане последний на континенте (4).

По точности передач (69,8%) прибалты, опередив лишь Андорру, были точны в 831 пасе из 1170. Наша сборная с точностью в 83,5% выполнила 1464 передачи из 1732.

Эстонцы 6 раз попадали в офсайд, наши - 5.

В борьбе один на один наша команда имеет небольшое преимущество - 46 на 45.

Единственное, что отличает эстонцев на континенте - это их вратарь. Карл Хейн сделал себя и свою команду лидером Европы, осуществив 23 сейва. Мехти Джаннетов, который в этот раз не вошел в состав нашей сборной, - 9-й с 14 сейвами. Команда по этому показателю - 13-я.

Эстонцы допустили нарушения 52 раза, азербайджанские игроки - 37. Азербайджан больше подвергался фолам (59). На нашем сопернике сфолили 30 раз.