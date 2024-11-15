Завтрашняя игра очень важна для сборной Азербайджана, которая встретится с эстонскими футболистами в рамках Лиги наций УЕФА, с точки зрения избавления от последнего - 4-го места в группе.

Как сообщает İdman.biz, эстонцы, выигравшие в матче между собой в Таллинне со счетом 3:1, опережают нашу команду на три очка. Поэтому сборная Азербайджана будет стремиться только выиграть матч в Габале. Несомненно, Эстония тоже постарается не проиграть.

Своими мыслями о предстоящей игре эксклюзивно для İdman.biz поделились известные деятели эстонского футбола.

Марко Кристал, входящий в тройку самых результативных игроков сборной со 143 играми, также сыграл в семи матчах против сборной Азербайджана и забил один гол:

"Все предыдущие матчи я помню как противостояния двух равных команд. В вашей команде всегда было больше техничных игроков, а мы полагались на упорную работу на поле. Очередная игра будет непростой, ведь сборная Азербайджана действительно сложный соперник для всех на своем поле. Правда, ваши результаты не всегда успешны, но игры сложны для всех соперников.

По сравнению с эстонскими игроками, большинство ваших игроков каждую неделю играют в лучшей лиге, но важно то, что если вы хотите обыграть Эстонию, то должны выступать как команда лучше, как и в последних матчах".

Индрек Зелински, сыгравший в 6 предыдущих матчах против сборной Азербайджана и забивший один гол, является вторым по результативности игроком в истории сборной Эстонии с 27 голами:

"Исторически ваши игроки находятся на хорошем техническом и физическом уровне. В Эстонии защита, организация и физическая сила лучше. Матч между двумя разными командами делает футбол интересным. Результаты в истории противостояний также показывают, что встречи наших сборных всегда соответствовали этому. Предстоящая встреча ничем не отличается. Единственный момент, который может повлиять на тактику и подготовку - это положение команд в группе.

Нам достаточно даже сыграть вничью. Но это может быть опасной идеей. Нам повезло в последнем матче, и мы смогли забить во второй раз после гола Азербайджана.

У Азербайджана очень опытный и хороший тренер, и я уверен, что он и ваша сборная осложнят нашу работу. Эстонской команде и игрокам предстоит проявить свои лучшие качества и сосредоточиться на игре все 90+ минут, чтобы добиться нужного результата. Желаю успехов вам, азербайджанской команде и вашему народу!"