https://news.day.az/sport/1707621.html Два азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы U-23, проходящем в польском городе Пила. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), одолев всех соперников, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Два азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы
Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы U-23, проходящем в польском городе Пила.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), одолев всех соперников, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Среди других представителей Азербайджана Айдан Велиева (52 кг) удостоилась серебряной, а Руфат Шевлатов (73 кг) - бронзовой медалей.
Таким образом, сборная завершила первый день турнира с четырьмя медалями.
Отметим, что на чемпионате Европы, который продлится до 17 ноября, Азербайджан представляют 15 спортсменов в 11 весовых категориях.
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