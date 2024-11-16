"Ювентус" расторгнет контракт с Полем Погбой

Руководство итальянского "Ювентуса" и французский футболист Поль Погба договорились о расторжении контракта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что сотрудничество по обоюдному согласию прекратится 30 ноября.

Погба 31 год. В феврале футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 18 месяцев. Француз сможет выйти на поле в марте 2025 года.