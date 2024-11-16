https://news.day.az/sport/1707623.html "Ювентус" расторгнет контракт с Полем Погбой Руководство итальянского "Ювентуса" и французский футболист Поль Погба договорились о расторжении контракта. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила пресс-служба команды. Отмечается, что сотрудничество по обоюдному согласию прекратится 30 ноября. Погба 31 год.
"Ювентус" расторгнет контракт с Полем Погбой
Руководство итальянского "Ювентуса" и французский футболист Поль Погба договорились о расторжении контракта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что сотрудничество по обоюдному согласию прекратится 30 ноября.
Погба 31 год. В феврале футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 18 месяцев. Француз сможет выйти на поле в марте 2025 года.
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