Азербайджан захватил лидерство на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо захватила лидерство в общем зачете после первого дня чемпионата Европы среди спортсменов до 23-х лет в Пиле (Польша).

Как передает İdman.biz, старт первенства принес команде две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды: Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) удостоился бронзы.

На втором месте идет Испания (2-0-2), а замыкает первую тройку Италия (1-2-2).

Всего в первый день ЧЕ медали завоевали дзюдоисты 14-ти стран.