Джейк Пол прокомментировал победу над Тайсоном

27-летняя звезда соцсетей Джейк Пол (11-1, 7 КО) одержал третью победу в 2024 году, перебоксировав 58-летнюю легенду бокса Майка Тайсона в главном событии вечера бокса в Арлингтоне (США).

Итогом 8-раундового поединка стала победа Джейка единогласным решением судей.

Сразу после оглашения вердикта он прокомментировал случившееся, пишет Vringe.

"Прежде всего, это большая честь, - отметил Пол. - Майк Тайсон - легенда, величайший боксёр в истории. Он остаётся крутейшим человеком на планете, так что это было очень сложно, как я и ожидал. Он - икона спорта, легенда".

"На самом деле, это не моя ночь, и я хочу поблагодарить всех настоящих героев - американских военных, врачей и медсестёр, полицейских и пожарных, водителей-дальнобойщиков - всех тех, кто заставляет этот мир вращаться. Спасибо, Америка, я горжусь быть частью тебя. Это эра правды и изменений к лучшему. Мы вернулись".

"Я люблю Майка и всю его семью, для меня было честью делить с ним ринг. Я пытался его потрясти и опасался, что он потрясёт меня. Но я точно сделал всё, что было в моих силах".

"Это была хорошая пощёчина (на взвешивании), мне понравилось".

"Я не буду называть имён, не буду никого называть. Все в списке. Канело (Альварес)? Это я нужен ему, так что я даже не буду пытаться его вызывать. Если он хочет сорвать большой куш, он знает, что нужно делать".