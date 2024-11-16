Польские арбитры на матче Швеция - Азербайджан

Объявлены назначения на матч Лиги наций между Швецией и Азербайджаном.

İdman.biz сообщает, что матч 1-й группы лиги С будут судить арбитры из Польши.

Главным судьей встречи VI тура 19 ноября станет Павел Рачковский. Ему будут помогать Радослав Шейка и Адам Купсик. Четвертым судьей станет Войцех Мих.

Отметим, что игра Швеция - Азербайджан, которая пройдет на "Страубери Арене" в Солне, начнется в 23:45 по бакинскому времени.