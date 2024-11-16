https://news.day.az/sport/1707826.html Польские арбитры на матче Швеция - Азербайджан Объявлены назначения на матч Лиги наций между Швецией и Азербайджаном. İdman.biz сообщает, что матч 1-й группы лиги С будут судить арбитры из Польши. Главным судьей встречи VI тура 19 ноября станет Павел Рачковский. Ему будут помогать Радослав Шейка и Адам Купсик. Четвертым судьей станет Войцех Мих.
Польские арбитры на матче Швеция - Азербайджан
Объявлены назначения на матч Лиги наций между Швецией и Азербайджаном.
İdman.biz сообщает, что матч 1-й группы лиги С будут судить арбитры из Польши.
Главным судьей встречи VI тура 19 ноября станет Павел Рачковский. Ему будут помогать Радослав Шейка и Адам Купсик. Четвертым судьей станет Войцех Мих.
Отметим, что игра Швеция - Азербайджан, которая пройдет на "Страубери Арене" в Солне, начнется в 23:45 по бакинскому времени.
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