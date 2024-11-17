Азербайджан вошел в тройку на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла третье место в общем зачете после первого дня чемпионата Европы среди спортсменов до 23-х лет в Пиле (Польша).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первенство принесло команде две золотые, одну серебряную и две бронзовую награды: Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) удостоился бронзы.

На первом месте идет Грузия (3-1-1), а на втором месте Нидерланды (2-2-1).