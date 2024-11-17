Азербайджанская футболистка стала чемпионкой России

Азербайджанская футболистка Нигяр Мирзалиева завоевала титул чемпионки России.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такого успеха она добилась в составе женской команды "Зенита".

Это право питерский клуб завоевал, победив в последнем туре своего ближайшего соперника ЦСКА со счетом 1:0. Команда Нигяр выиграла 20 игр из 22 и сыграла дважды вничью.

Отметим, что в этом сезоне Мирзалиева забила 1 гол в 7 играх. Чемпионский титул в составе "Зенита" она завоевала второй сезон подряд.