https://news.day.az/sport/1707978.html Азербайджанская футболистка стала чемпионкой России Азербайджанская футболистка Нигяр Мирзалиева завоевала титул чемпионки России. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такого успеха она добилась в составе женской команды "Зенита". Это право питерский клуб завоевал, победив в последнем туре своего ближайшего соперника ЦСКА со счетом 1:0.
Азербайджанская футболистка стала чемпионкой России
Азербайджанская футболистка Нигяр Мирзалиева завоевала титул чемпионки России.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такого успеха она добилась в составе женской команды "Зенита".
Это право питерский клуб завоевал, победив в последнем туре своего ближайшего соперника ЦСКА со счетом 1:0. Команда Нигяр выиграла 20 игр из 22 и сыграла дважды вничью.
Отметим, что в этом сезоне Мирзалиева забила 1 гол в 7 играх. Чемпионский титул в составе "Зенита" она завоевала второй сезон подряд.
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