"Сейчас у сборных наступил перерыв. Продолжаем подготовку. Конечно, успешные результаты нас радуют. В коллективе прекрасная атмосфера. Мои товарищи по команде тоже отличные игроки. Мы хотим достичь своей цели в конце сезона. Намерены достичь нашей цели шаг за шагом".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Араз-Нахчывана" Сезар Меза Колли.

Парагвайский футболист рассказал об успехах своей команды в этом сезоне. В то же время он прокомментиролва свое возвращение в Азербайджан:

"Азербайджан - мой второй дом. Я рад, что перешел в "Араз-Нахчыван". Если я пришел в команду, то постараюсь показать себя как можно лучше. У нас хороший, дружный коллектив. Мы постараемся добиться хороших результатов".

Sportal.az