Когда поступят в продажу билеты на матч "Карабах" - "Лион"?

Билеты на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках 5-го тура Лиги Европы, поступят в продажу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщики смогут приобрести билеты 19 ноября с 12:00.

Стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов соответственно.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 AZN для болельщиков, желающих воспользоваться VIP-залом.

Точки продаж:

- точки продаж iTicket.az (онлайн-продажи на iTicket.az);

- Фан-шоп ФК "Карабах" в Парк бульваре;

- Касса Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова;