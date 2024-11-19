https://news.day.az/sport/1708517.html Когда поступят в продажу билеты на матч "Карабах" - "Лион"? Билеты на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках 5-го тура Лиги Европы, поступят в продажу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщики смогут приобрести билеты 19 ноября с 12:00.
Когда поступят в продажу билеты на матч "Карабах" - "Лион"?
Билеты на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках 5-го тура Лиги Европы, поступят в продажу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщики смогут приобрести билеты 19 ноября с 12:00.
Стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов соответственно.
Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 AZN для болельщиков, желающих воспользоваться VIP-залом.
Точки продаж:
- точки продаж iTicket.az (онлайн-продажи на iTicket.az);
- Фан-шоп ФК "Карабах" в Парк бульваре;
- Касса Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова;
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