Мамедов и Дурарбейли победно завершили чемпионат Европы

Сегодня в Петроваце (Черногория) завершается чемпионат Европы по шахматам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на то, что азербайджанские гроссмейстеры потеряли шансы попасть в первую тройку, они продолжают борьбу за вакансии на Кубок мира. Их получат лучшие 20 игроков по итогам ЧЕ.

Перед заключительным туром проходное 18-е место занимает Магомед Мурадлы, набравший 7 очков. Также хорошие шансы оспорить путевку у Эльтаджа Сафарли, уступающего по дополнительным показателям. В Топ-20 имеют шанс попасть также Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы и Васиф Дурарбейли, имеющие в активе 6,5 очка.

Все будет зависеть от партий с участием наших шахматистов в заключительном туре, а также результатов параллельных встреч.

Первыми из наших шахматистов свои партии завершили Сафарли и Сулейманлы. Первый сыграл вничью с Никитой Витюговым (Англия), а второй заключил мир с Гигой Гупарадзе (Грузия).

Мамедов обыграл Момчила Петкова (Болгария), а Дурарбейли добился победы над Эмином Оханяном (Армения).