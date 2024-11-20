https://news.day.az/sport/1709190.html ФК "Шамахы" расстался с тренером Футбольный клуб "Шамахы" расстался со своим тренером Джейхуном Рзаевым. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба представителя Премьер-лиги. Договор между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.
ФК "Шамахы" расстался с тренером
Футбольный клуб "Шамахы" расстался со своим тренером Джейхуном Рзаевым.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба представителя Премьер-лиги.
Договор между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.
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