ФК "Шамахы" расстался с тренером

Футбольный клуб "Шамахы" расстался со своим тренером Джейхуном Рзаевым.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба представителя Премьер-лиги.

Договор между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.