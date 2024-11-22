Азер Мирзоев выиграл турнир в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев стал победителем Мемориала Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в девятом туре он выиграл у Адига Сатвика (Индия), набрал 7 очков и оказался недосягаемым для конкурентов. Мирзоев на полбалла опередил занявшего второе место Гуок Нгуена (Вьетнам), а третьим стал Хонгчи Пенг (Китай).

Всего в круговом турнире приняли участие 10 шахматистов.