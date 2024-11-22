Азербайджан на одном уровне с Сан-Марино

Определились лучшие сборные года в Европе.

İdman.biz сообщает, что учтены все матчи, сыгранные 54 командами-участницами соревнований под флагами ФИФА и УЕФА в течение 2024 года.

В 10 сыгранных матчах на счету сборной Азербайджана 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Если считать по принципу 3-х очков за победу, то прибыль нашей команды составила 8 очков. Это в среднем 0,80 очка за матч.

По этому показателю сборная Азербайджана делит 44-46 места среди 54 европейских команд. У нашей команды такой же результат, как у Беларуси и Сан-Марино.

В 2024 году, который мы начали с Арифом Асадовым и продолжили с Фернанду Сантушем, сборной Азербайджана удалось обогнать только 8 команд. Это Израиль, Лихтенштейн, Эстония, Люксембург, Андорра, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. К слову, только две последние команды в этом году не побеждали.

Лучшая за год - Испания. Германия занимает второе место, а Греция - третье. Все три команды набирали в среднем более 2,00 очка за матч. Правда, и Россия выиграла все свои матчи. Но наших северных соседей исключили из всех соревнований, проводимых под флагами ФИФА и УЕФА, поэтому они не вошли в число 54 сборных.

Отметим, что 6 из 10 игр сборной Азербайджана прошли в Лиге наций и 4 - в серии ФИФА, в рамках товарищеских матчей. Обе победы были именно в этих матчах. Наша команда обыграла Монголию 1:0 и Казахстан 3:2. В домашних матчах с Болгарией (1:1) и Эстонией (0:0) мы также не проиграли.