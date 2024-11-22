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"Щелкунчик" на Национальной арене гимнастики

Федерация гимнастики Азербайджана объявила о проведении традиционного новогоднего шоу. Как передаетİdman.biz, 27 декабря на Национальной арене гимнастики состоится новогодний спектакль "Щелкунчик". Он пройдет в четырех актах и в нем примут участие представители практически всех гимнастических дисциплин.