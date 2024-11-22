https://news.day.az/sport/1709793.html "Щелкунчик" на Национальной арене гимнастики Федерация гимнастики Азербайджана объявила о проведении традиционного новогоднего шоу. Как передаетİdman.biz, 27 декабря на Национальной арене гимнастики состоится новогодний спектакль "Щелкунчик". Он пройдет в четырех актах и в нем примут участие представители практически всех гимнастических дисциплин.
"Щелкунчик" на Национальной арене гимнастики
Федерация гимнастики Азербайджана объявила о проведении традиционного новогоднего шоу.
Как передаетİdman.biz, 27 декабря на Национальной арене гимнастики состоится новогодний спектакль "Щелкунчик". Он пройдет в четырех актах и в нем примут участие представители практически всех гимнастических дисциплин.
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